Schade jaarwisseling Zaltbommel: 65.000 euro

De schade aan het straatmeubilair is ruim 12.000 euro en aan het asfalt meer dan 25.000 euro. Hierbij komen nog diverse andere schades van in totaal meer dan 27.000 euro, waaronder de reparatiekosten aan de gymzaal in Gameren (11.350 euro). Er is ontzettend veel vernield door de vele brandjes.

Vooral in Brakel en Poederoijen is de schade aan het asfalt en straatstenen hoog opgelopen. Daarnaast is door het in brand steken van caravans olie in de berm gelekt. Dit heeft volgens de gemeente onacceptabele milieuschade opgeleverd en daarmee gepaard gaande kosten.

Vele meldingen van diverse branden

Niet alleen tijdens de jaarwisseling, maar vooral in de aanloop daarnaartoe, zijn de hulpdiensten en de buitendienst bezig geweest met diverse branden door de hele gemeente. Het gaat hier om het in brand steken van caravans, auto's en autobanden. Van 14 december tot 31 december 19.00 uur zijn er 42 meldingen geweest. Meer dan de helft van de meldingen kwam uit Brakel.

Tijdens de jaarwisseling zijn er 51 meldingen binnengekomen.