Vleermuizen houden het carillon in Kasteel Wijchen nog even tegen

In de kasteeltuinen van Kasteel Wijchen vliegen al een tijdje vleermuizen, wat een aanwijzing kan zijn dat er ook vleermuizen in de kasteeltoren leven. Onlangs kwam de organisatie Vrienden van het Carillon met het voorstel om een carillon in de toren te plaatsen, maar dat kan door de aanwezigheid van de gevleugelde diertjes nog wel even duren.

'Wanneer je aan een gebouw gaat werken door bijvoorbeeld een carillon te plaatsen, moet zo'n project wel voldoen aan alle wetten. De flora- en faunawet is één van die wetten. Aangezien de vleermuis een bedreigde diersoort is, moet er zorgvuldig worden gehandeld', vertelt woordvoerder Johan Florusse van de gemeente Wijchen.

Vleermuizen zomaar wegjagen, dat mag dus niet. Er wordt een speciaal onderzoeksbureau ingehuurd om een faunaonderzoek uit te voeren. Uit dat onderzoek blijkt over een paar weken of de beestjes daadwerkelijk in de toren leven. Dan kan het college van de gemeente Wijchen pas een besluit nemen over de plaatsing van het carillon.

Vleermuizen bepalen de uitkomst

Als blijkt dat er vleermuizen in de toren zitten, dan duurt een vervolgonderzoek waarschijnlijk tot en met september.

'Daar gaat nog best veel tijd in zitten. Er moet bijvoorbeeld ook worden vastgesteld of het een broedplek is voor de vleermuizen. Daarna moeten we natuurlijk kijken wanneer en hoe we het carillon eventueel kunnen plaatsen. We willen in ieder geval zorgvuldig omgaan met dieren', besluit Florusse.

Als blijkt dat er geen vleermuizen zitten, wordt eerst omwonenden gevraagd wat ze van een carillon vinden.