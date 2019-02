Jongen (16) die pooier was van 15-jarig meisje veroordeeld

Daarnaast legt de rechtbank de tiener een werkstraf van 150 uur op. Ook moet de jongen 500 euro schadevergoeding betalen aan het meisje.

Het 15-jarige meisje vroeg de jongen, die zij al kende, hoe zij snel geld kon verdienen. Hij gaf haar als optie dat zij de prostitutie in kon gaan en zij vond dat goed. Daarna bood de jongen het meisje met een advertentie aan in een aantal chatgroepen.

Jongen maakte afspraak met... rechercheur

De jongen had contact met een potentiële klant en vertelde die dat het meisje 15 was. Hij maakte afspraken en stuurde de klant ook een foto van het meisje. De seksafspraak zou plaatsvinden in een hotel in Lent. De jongen bracht het meisje naar de afspraak. Hij zou in de badkamer van de hotelkamer wachten om haar te helpen als dat nodig was, daarom had hij pepperspray en een stroomstootwapen meegenomen.

Een rechercheur van de politie bleek uiteindelijk de klant te zijn. De politie was getipt.

Rechtbank: uitbuiting

De jongen had het meisje geld beloofd, maar dat was veel lager dan het geldbedrag dat hij zou ontvangen van de klant. Hij zou er zelf dus ook flink geld aan verdienen. Dat wist het meisje niet en daarom is er volgens de rechtbank sprake van uitbuiting.

Na de aanhouding van de jongen doorzocht de politie zijn slaapkamer. Zij vonden een voorraad softdrugs waarmee hij ook handelde in zijn directe omgeving. Ook vond de politie vals geld en verboden wapens.

De straf die de rechtbank oplegt is gelijk aan de eis van de officier van justitie. De jeugdige Drutenaar kwam niet eerder in aanraking met politie en justitie.