Leefbaarheidsprobleem in Malden, maar gemeente en provincie blijven 'overleggen' over N844

door Sven Strijbosch

'We moeten met de provincie in overleg blijven', benadrukt wethouder René Waas (Verkeer) van Heumen nog maar eens. Dat overleg duurt inmiddels al jaren. Veel beter lijkt het voorlopig ook niet te worden: er staat een grondige renovatie van de N844 voor de deur en er komt steeds meer verkeer bij, zo wordt er geconstateerd. 'Door het groene beleid in Nijmegen, waarbij de fiets wordt gepromoot en wegen worden versmald, kiezen steeds meer automobilisten voor de N844', zegt Waas.

De N844 is een provinciale weg en valt dus onder de provincie. Jaarlijks passeren er bijna 7 miljoen voertuigen over de weg, dwars door Malden. Veel verkeer is doorgaand naar bijvoorbeeld Nijmegen en hoeft dus niet in Malden te zijn.

(tekst gaat verder onder de reportage)



Geen rondweg of overname

Bewoners wilden een rondweg om het dorp heen, maar de provincie ging daar niet in mee. 'In dorpen als Zutphen en Dieren waar hoogstens 5 miljoen auto's doorheen reden heeft dat wel tot rondwegen geleid', reageerde bewoner René Ligtenberg eerder, zonder resultaat.

De gemeente Heumen wilde de N844 vervolgens overnemen om de problemen zelf aan te pakken, maar ook dat wilde de provincie niet. Laatste troef: via de rechter maatregelen afdwingen. Nu uit een onderzoek blijkt dat er geen normen op het gebied van luchtkwaliteit of geluid worden overschreden, lijkt ook een juridisch gevecht onmogelijk.

Openbaar vervoer promoten

Bewoners van Malden blijven dus achter met een drukke N844 voor de deur. Wethouder Waas wil daarom dat er nu beter gekeken wordt naar het openbaar vervoer: 'We zijn erg teleurgesteld, maar moeten wel gaan kijken naar nieuwe mogelijkheden. De Maaslijn functioneert niet optimaal. Daarnaast gaat buslijn 83 door Malden, maar die heeft veel last van vertragingen door het verkeer op de Rijksweg. We moeten toch gaan zorgen dat mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer.'