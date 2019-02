De Graafschap scout een regionale eSporter

Stadion De Vijverberg stond voor even in het teken van digitaal voetbal. Tijdens een speciaal selectietoernooi kregen supporters van De Graafschap de kans om zich in de kijker te spelen als nieuwe eSporter van de Doetinchemse voetbalclub.

'Het belang van dat toernooi was dat we de beste eSporter uit de regio krijgen', aldus algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp. 'Ze zijn ook gescreend aan de voorkant. Ze hebben met z'n vieren gespeeld, samen met Julian en Dani (de huidige eSporters van De Graafschap, red.). We moeten eens kijken of daar een betere uit komt.'

Een van de jongens die meespeelde was Mike Boesveld. 'Ik heb alles al meegemaakt hier', vertelt hij. 'Ben ballenjongen geweest, heb in de catering gewerkt, Spinnenkop nu. Ik wil hier ook wel graag eSporter worden.' Hij was echter niet uitermate tevreden met zijn prestatie op het toernooi. 'Het ging matig, matig. Het zijn natuurlijk ook wel hele goede spelers. Van Julian heb ik 3-1 verloren en van Dani 3-0.'



Een van de vier deelnemers aan het toernooi op De Vijverberg wordt binnenkort gepresenteerd als regionale eSporter van De Graafschap. Mogelijk wordt later een andere sporter gepresenteerd om de club te vertegenwoordigen in de eDivisie, maar dit is afhankelijk van eventuele degradatie. 'Wat ons betreft zetten we het ook door bij een eventuele degradatie, waar we niet van uitgaan of op hopen natuurlijk', legt Ostendorp uit. 'Maar ook dan denk ik dat we met activiteiten rond de eDivisie publiek kunnen blijven trekken. En mochten we degraderen, dan gaan we ook weer een keer promoveren en dan is het maar beter om er alvast klaar voor te zijn.'