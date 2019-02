Jarenlange celstraf geëist voor vader van dode baby

Voor het gerechtshof in Amsterdam is dinsdag tegen een 29-jarige man een celstraf van 3 jaar en 8 maanden geëist voor mishandeling van zijn baby Jairo, die in 2010 overleed. Tegen de moeder is 120 uur taakstaf en een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist.

Tegen de ouders loopt al jaren een strafzaak voor de mishandeling van de Arnhemse baby Jairo. Het jongetje zou inmiddels 9 jaar zijn geweest, maar hij overleed in 2010 toen hij acht maanden oud was. Hij werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht met botbreuken, blauwe plekken en inwendige bloedingen. De verwondingen werden hem fataal.

In oktober 2016 werd de vader veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar en 10 maanden. De moeder werd vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep, maar daarbij leken in eerste instantie fouten te zijn gemaakt met het betekenen van de akte. Omdat daarbij ook een griffier van de rechtbank in Arnhem zich schuldig zou hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte, werd de zaak op verzoek van de advocaten van het stel in Amsterdam behandeld. Tijdens een regiezitting in april vorig jaar kwam de juiste akte boven water. Het document zat al die tijd in het dossier.

'Antibraakmiddel mogelijk fataal'

De ouders hebben de kindermishandeling altijd ontkend. De baby had bij zijn overlijden blauwe plekken, bloeduitstortingen en gebroken benen. Volgens de advocaten kunnen de bloeduitstortingen ook verklaard worden door de reanimatie van de baby in het ziekenhuis. Die duurde een uur. Vlak voor zijn dood waren de ouders met Jairo naar de huisarts gegaan, omdat hij ziek was. Hij kreeg toen het antibraakmiddel Domperidon voorgeschreven, dat inmiddels wordt afgeraden voor zuigelingen omdat het hartritmestoornissen en andere hartproblemen kan veroorzaken.

De botbreuken wijzen volgens de advocaten ook niet op geweld. Die zouden ook het gevolg kunnen zijn van onhandigheid van de vader. Hij speelde veel, en volgens familieleden nogal lomp, met zijn zoon. Justitie gelooft dit niet. Voor de behandeling van de zaak zijn in totaal vier dagen uitgetrokken.

