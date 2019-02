Leonid Slutskiy: 'Paniek bij Vitesse? Ik ben geen meisje van 16'

door Richard van der Made

De Russische coach maakte dinsdagochtend wat extra tijd voor de media. Het zijn barre tijden voor de Arnhemse club. Vitesse won al drie wedstrijden op rij niet waardoor de kritiek op Slutskiy en zijn selectie steeds verder toeneemt. De play-offs zijn weliswaar nog nadrukkelijk in beeld, maar het voetbal valt al maanden zwaar tegen. Supporters, sommige spelers, maar ook de directie willen een meer aanvallend Vitesse zien. Slutskiy echter legt het accent vaak op een behoudende speelwijze waarbij Vitesse vooral gedwongen wordt tot reactievoetbal en dus counteren.

Geen meisje

Na de 2-1 nederlaag tegen FC Groningen stonden boze fans de spelersbus op te wachten op Papendal. Maar Slutskiy wil van paniek niets weten bij Vitesse. 'Natuurlijk niet, wat is daar de reden dan voor? Ik ben geen meisje. Ik ben niet 16 jaar oud. Ik heb in mijn carriere wel honderd momenten gekend die moeilijker waren dan nu. We hebben ook pech gehad met goals in de slotfase. Dat is pijnlijk en we maken fouten. In de concentratie, maar ik denk dat het incidenteel is. We houden vertrouwen in onze filosofie en doen er alles aan om ons spel te verbeteren en deze situatie zo snel mogelijk te keren.'

Elke dag gesprekken

Maandag besprak Slutskiy op Papendal de sportieve malaise bij Vitesse met de directie en de Raad van Commissarissen. Volgens de Rus moet daar niet veel achter gezocht worden. 'Iedereen is geïnteresseerd in het onderdeel voetbal. Daar gaat het om binnen dit bedrijf en daar komen de emoties bij. Maar ik praat elke dag met onze eigenaar (Valery Oyf, RvdM) over de situatie. Over het team, onze voorbereiding op de wedstrijden en nog veel meer.'

Problemen en druk

Volgens Slutskiy was er geen sprake van een crisisgesprek. 'Het was een normale conversatie. Er is geen paniek of iets anders aan de hand. Maar iedereen begrijpt dat we het snel moeten omdraaien. Ik snap best dat er kritiek komt. Dat gebeurt als je niet succesvol bent in het voetbal. Dan komen er problemen op je af. Voor mij is het allerbelangrijkste om de kwaliteit van ons spel te verbeteren. Ik voel verder geen druk. Die leg ik mezelf iedere dag op en die is veel groter dan als andere mensen dat doen.'

Goede relatie

De Rus zegt nog overal steun te voelen binnen Vitesse. Volgens Slutskiy is de band met de spelers goed. 'Iedereen steunt mij in het team, ik sta achter de spelers en ik heb een goede relatie met ze. Maar de toekomst is altijd onzeker. Coach zijn is specifiek en onvoorspelbaar werk. Vandaag heb je werk, morgen heb je geen werk. Ik kan alleen de focus houden op de volgende wedstrijd en ben iedere dag bezig met ons spel en hoe we kunnen verbeteren. We bieden excuses aan over de laatste wedstrijden, maar houden gewoon vast aan onze principes en gedachten.'