Verhuizing polikliniek Arnhem-Zuid leidt tot Kamervragen

Van Gerven stelde de schriftelijke vragen aan verantwoordelijk minister Bruins van Medische Zorg en Sport. Het Tweede Kamerlid vraagt zich af wat de beweegredenen zijn van het ziekenhuis en of minister Bruins zich bewust is dat de verhuizing niet wordt ondersteund door een groot deel van de patiënten.

Debat en petitie

Het voornemen om de polikliniek te verhuizen is ook in de lokale politiek een heikel punt. Politieke partij Arnhem Centraal stelde half januari een petitie op tegen de verhuizing waar inmiddels bijna 2300 mensen hun handtekening onder hebben gezet.

Begin februari vroegen SP, de Arnhemse Ouderen Partij en Arnhem Centraal een debat aan. 'Een vertrek van de poli is absoluut niet in het belang van de patiënten en de 75.000 inwoners van Arnhem-Zuid', aldus de Arnhemse SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink.

Nieuwbouw in Elst

Het plan om de polikliniek te verhuizen is tot dusver nog niet erg concreet. Rijnstate is een haalbaarheidsonderzoek begonnen wat deel uitmaakt van een breder onderzoek naar de totale huisvesting van het ziekenhuis. De bevolkingsontwikkeling van Arnhem-Zuid en Overbetuwe is een van de redenen om te kijken of de poli verplaatst en uitgebreid kan worden naar een nieuwe locatie in de gemeente Overbetuwe. De locatie die Rijnstate hiervoor op het oog heeft, is de stationsomgeving Elst Centraal.

Voorzitter Wim van Harten van de Raad van Bestuur lichtte de aanleiding eerder al verder toe. 'Ons huidige vastgoed is relatief oud en vraagt om veel investeringen. En omdat in de toekomst steeds meer ziekenhuiszorg op afstand zal worden verleend, verwachten we ook minder vastgoed nodig te hebben. In dit kader hebben we onderzocht welke huisvesting we op welke locaties in de toekomst nog nodig hebben.'

SP'er Van Gerven vraagt minister Bruins of hij de argumenten van de gemeente en het ziekenhuis steekhoudend vindt. Ook wil hij weten of de minister bereid is in gesprek te gaan met de gemeente en Rijnstate.

Besluit volgt dit jaar

Rijnstate verwacht dat in het vierde kwartaal van 2019 duidelijk wordt of het plan haalbaar is en het besluit kan worden genomen of het doorgaat. De start van de bouw van het nieuwe pand zou dan plaatsvinden in 2021.

