Studenten lopen klimaatmars in Nijmegen

Nijmeegse studenten verzamelen zich donderdag om 10.30 uur voor een klimaatmars van het stationsplein in de stad naar het stadhuis. Vorige week lieten scholieren en studenten hun gezicht al zien in Den Haag, maar ze laten het niet bij die ene actie.

De studenten vinden het belangrijk om te laten zien waar ze voor staan. Via sociale media worden scholieren en studenten opgeroepen mee te lopen tijdens de Klimaatstaking Nijmegen. Olaf Kemerink, student Rechten aan de Radboud Universiteit en een van de initiatiefnemers, vertelt: 'Doordat het kort dag is, is het lastig mensen te verzamelen. Maar al zijn we met vijftig, dan is het al mooi.'

Omdat vooral scholieren aangeven moeite te hebben met het korte tijdsbestek, wordt nu specifiek een beroep gedaan op mbo-, hbo- en wo-studenten. 'Zo zorgen we samen dat de beweging doorgaat', vertelt Kemerink. 'Volgende week organiseren we weer een klimaatmars. Dan hopen we dat de scholieren er weer bij kunnen zijn.'

Na de mars zullen sprekers de groep toespreken. Een van de sprekers komt van de organisatie Jongeren Milieu Actief.

De precieze planning en route van de klimaatmars wordt op een later moment bekendgemaakt. Hierover overleggen de organisatoren nog met de gemeente en de politie.