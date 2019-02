Ergernis om lege terrassen met brandende kachels

ChristenUnie-raadslid Hans Havinga vroeg tijdens de laatste raadsvergadering aan wethouder Auke Schipper of hij met de terrasuitbaters in de binnenstad van Hattem het gesprek wil aangaan over het nodeloos verwarmen van de buitenlucht.

Afkachelen

'Regelmatig is te zien dat er geen stoel bezet is op de terrassen, terwijl desondanks voor duizenden watten aan warmte wordt opgewekt.' Havinga geeft aan dat we als gemeente samen met ondernemers aan een duurzaam Hattem werken. 'Het zou jammer zijn als we de opbrengst van bijvoorbeeld Powered by Hattem met dezelfde vaart weer afkachelen op onze terrassen.'

Duurzaamheid

Het CU-raadslid heeft zelf ook een aantal tips. 'Leg een extra dekentje neer, maak gebruik van bewegingsmelders of schakel de verwarming in als mensen erom vragen en doe deze bij vertrek ook weer uit.' Ook kwam Havinga met de suggestie om in een nieuw horecaconvenant een hoofdstuk over duurzaamheid op te nemen. Het collega gaat hiermee aan de slag.