Tiels bedrijf Buroteta moet openbare verlichting op orde brengen

De verlichting op straat moet in Tiel de komende tijd met sprongen vooruitgaan. Na aanhoudende klachten over het niet of niet tijdig uitvoeren van reparaties aan straatlantaarns, is er nu een nieuw bedrijf in de arm genomen.

door Menno Provoost

Het Tielse bedrijf Buroteta neemt de werkzaamheden voorlopig over van CityTec uit Alblasserdam. Er moet wel een nieuwe aanbestedingsprocedure worden opgestart. Volgens een woordvoerder van de gemeente Tiel is de overeenkomst met CityTec in goed overleg ontbonden, na verschillende niet geslaagde pogingen om de hersteltijd van kapotte lichtmasten te verkorten.

'Behoorlijk probleem'

Wethouder Frank Groen roept inwoners op om kapotte verlichting te melden. Daarbij is nog wel wat geduld vereist, want er moet een achterstand worden ingelopen. 'Er is een behoorlijk probleem met de openbare verlichting', stelt hij. 'Er is een inspectieronde niet uitgevoerd. Het is daarom belangrijk dat mensen het melden als een lamp niet brandt, al kan het zijn dat we daar niet direct aan toekomen. Oude armaturen moeten vervangen worden door led. In sommige straten branden wel vier kleuren licht.'

Groen heeft toegezegd om het melden hiervan eenvoudig te maken. Inwoners kunnen gewoon de bel- en herstellijn bellen en hoeven niet een heel formulier in te vullen. Het gaat hierbij om individuele kapotte lampen of armaturen. Als bijvoorbeeld in een hele straat de verlichting is uitgevallen, gaat het om een storing in het netwerk. Daarvoor is Liander verantwoordelijk.