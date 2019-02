Borculose muziekshow gecanceld door Brexit

'Er zit niets anders op', aldus muzikaal directeur Hans Beerten. 'We kunnen het immers niet riskeren dat we de grens niet over kunnen. Daarop is besloten alles af te blazen. Met heel veel pijn in het hart.'

In december gaf de groep nog aan hoe dan ook te gaan spelen in het Verenigd Koninkrijk, Brexit of niet. De kaartverkoop was zelfs al van start gegaan. 'Je zou toch verwachten dat er aan een aantal onduidelijkheden een eind zou komen', laat Beerten weten. 'Het tegendeel is echter eerder waar. We zitten met tal van hele praktische vragen, waar we eenvoudigweg maar geen antwoord op krijgen.' Op 27 april zou het gezelschap optreden in de SSE Hydro Arena, volgens de muziekgroep de 'ZiggoDome van Schotland'.



Het muziekgezelschap uit Borculo bestaat uit ruim tweehonderd doedelzakspelers, dansers en een begeleidingsconcert. De kans dat die niet de grens over konden bleek simpelweg te groot. Ondanks de enorme teleurstelling die overheerst, wil Beerten de droom om ooit in het land te spelen, dat eerder door de muzikaal leider bestempeld werd als het 'Walhalla van de doedelzak', niet laten varen. 'De droom blijven we koesteren en we sluiten niet uit dat we straks alsnog een keer een poging wagen om onze show in Schotland op te voeren', aldus Beerten. 'Maar dat zit er nu simpelweg niet in.'