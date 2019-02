Oosterbeekse familie wacht 450 kilometer lange rit in opgelapte auto

Na een eerste dag vol tegenslag is de familie Schoot uit Oosterbeek dinsdag met hernieuwde energie van start gegaan in de Carbage Run, een Scandinavische rally met oude barrels.

'We zitten nu wat noordelijker. Het is hier wat meer besneeuwd, dus dat zal wel minder doorrijden worden', vertelt Sil Schoot vanuit Örebro in Zweden. Deze dinsdag wacht een rit van 450 kilometer.

Uren sleutelen

De familie, vader Paul met twee zoons en een neef, reed zondag vanuit Oosterbeek naar de start in Denemarken. Zes kilometer voor de aankomst bij het hotel begaf hun oude Renault Safrane het met een kapotte koppeling. Na uren sleutelen konden ze maandagmiddag alsnog weg.

'We moesten een nieuwe druklager bestellen en dat had wat voeten in de aarde', blikt Sil terug. 'Maar om een uurtje of half 4 konden we dan eindelijk.' De rit verliep uiteindelijk zonder problemen, waarna de familie dinsdagochtend begon aan de tweede etappe.

Oude auto's

De Carbage Run gaat helemaal over de openbare weg. De deelnemers moeten auto's hebben die in ieder geval van voor het bouwjaar 2000 zijn en een dagwaarde van maximaal 500 euro hebben. Na de eerste etappe gaat het verder in noordelijke richting en eindigt de tocht via Lapland na zo'n 2500 kilometer in Finland. Onderweg krijgen de deelnemers ook nog opdrachten waarvan ze van tevoren niet weten welke dit zijn.

