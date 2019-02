Tegenstanders vliegveld Lelystad mengen zich in provinciale verkiezingen

De stichting presenteert over een paar weken de site 'Stem stil'. Tieskens: 'We willen geen lawaai boven de Veluwe van Lelystad. Dat betekent dat je wat ons betreft op 20 maart moet stemmen op partijen die nu niet in de regering zitten: GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, 50Plus en PvdA.'

Hij gaat verder: 'We hebben als stichting de minister proberen te overtuigen te wachten met 'Lelystad' tot 2023 als het luchtruim weer wordt verdeeld. We hebben de Tweede Kamer op andere gedachten proberen te brengen. Maar er wordt niet geluisterd. Dus gaan we nu naar de kiezers in de provincies.'

'Regeringspartijen verliezen meerderheid in Senaat'

Tieskens is zich ervan bewust dat het frustreren van de procesgang, vliegbewegingen vanaf 2020 bij Lelystad, moeilijk wordt. 'Of we het kunnen tegenhouden gaan we zien. Maar waarom zou het niet kunnen? Volgens peilingen verliezen de regeringspartijen na 20 maart (de provinciale verkiezingen hebben gevolgen voor de samenstelling van de Eerste Kamer, red.) hun meerderheid in de Senaat. De partijen zijn beschadigd. We hopen dat de Eerste Kamer uiteindelijk 'nee' zegt tegen het vliegbesluit.'

Zie ook: De Veluwe vs Lelystad Airport