'Veroordeelde Arnhemse Villamoord deed valse bekentenis onder druk'

Eén van de negen mannen die veroordeeld zijn voor de Arnhemse Villamoord in 1998 heeft destijds een valse bekentenis gedaan onder druk van de politie. Dat zegt advocaat Paul Acda in het tv-programma De Wereld Draait Door.

De verklaring is onlangs op video vastgelegd. Acda is advocaat van één van de andere veroordeelden die altijd heeft ontkend dat hij iets met de moord te maken heeft gehad. Op dit moment wordt onderzocht of de strafzaak rond de Arnhemse Villamoord over gedaan moet worden.

Moord of mislukte overval?

De zaak draait om de moord op de 63-jarige bewoonster van een villa aan de Apeldoornseweg in Arnhem in 1998. Zij en een 33-jarige kennis van de vrouw worden in de woning beschoten door een onbekende man. De bewoonster overlijdt, de kennis raakt lichtgewond en houdt zich dood. Vrij snel komt bij de politie een groep, hoofdzakelijk Turkse mannen in beeld die samen een uit de hand gelopen overval op de villa zouden hebben gepleegd.

Twee van de verdachten leggen na urenlange verhoren verklaringen af, die worden gebruikt om de hele groep te veroordelen. Ze kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Een van de veroordeelde mannen pleegt zelfmoord en herhaalt in een afscheidsbrief onschuldig te zijn.

In september bleek uit onderzoek van de adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS) dat de negen mannen die zijn veroordeeld op basis van bekentenissen, zeer vermoedelijk vals zijn. Rechercheurs zouden tijdens de verhoren te veel hebben gestuurd en de verdachten informatie hebben gegeven die later werd gebruikt om te laten zien dat ze meer van de zaak af wisten. Als dit bewijs wegvalt, is dit de grootste gerechtelijke dwaling die ons land heeft gekend.

Getekend vanwege bedreiging

Volgens Acda werd hij kort na dit nieuws gebeld door de enige nog levende veroordeelde die ooit bekend heeft in deze zaak en in Duitsland verblijft. De man zou aan de telefoon tegen Acda hebben gezegd dat hij destijds onder druk van de politie een valse verklaring zou hebben afgelegd.

Acda is vervolgens samen met Han Israëls - die eerder een boek schreef over de Arnhemse Villamoord - naar Duitsland gegaan om die verklaring op video vast te leggen. De man zegt in het fragment onder meer dat hij de verklaring destijds heeft ondertekend omdat hij bedreigd werd door de politie. De advocaat vindt 'dit bewijs' en deze verklaring nu een extra reden is om de zaak te herzien.

De uitkomst van nieuw sporenonderzoek is bepalend of de moord uit 1998 daadwerkelijk weer voor de rechter komt.

