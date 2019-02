Achterhoekse kunstenaar schildert Mathilde Willink én het meisje achter de kassa bij de supermarkt

'Fantastisch', vond kunstenares Marian Merk het dat ze gevraagd werd voor het project. 'Er moet meer aandacht zijn voor realisme in de schilderkunst. Dat is echt een ondergeschoven kindje.' De kunstschilder is al sinds ze haar opleiding aan de kunstacademie in Enschede afrondde in 1980, bezig met realistische schilderkunst: veel portretten, maar ook stillevens en landschappen.

'Veel mensen vinden het realisme niet vernieuwend genoeg, maar er is een publiek voor. Dat zie je aan programma als Sterren op het Doek. Dat wordt heel goed bekeken. Merk deed er zelf ook aan mee. Ze mocht voor het tv-programma van Omroep Max actrice Anne Wil Blankers portretteren.

En nu dus de muze van Carel Willink, diens extravagante echtgenote die in de jaren 70 de Nederlandse beau monde opschudde. Marian kan zich de tijd rond Mathilde nog wel herinneren. ‘Ik heb dat hele gedoe wel mee gekregen tot en met haar dood. Er werd gezegd dat ze zelfmoord pleegde, maar ze zou ook banden hebben gehad met de onderwereld. Ze was echt een paradijsvogel. Dat wil ik ook graag in het portret verwerken. En dat sfeertje van mystiek rondom haar.'

Wie ze na Mathilde nog graag zou willen portretteren? ‘Pfoeh, Maxima? Maar nee, die is al zo vaak gedaan. En fout. In zo’n rijtje wil ik mij niet scharen. Ik ben gek op van die Ierse types met van dat prachtige rode haar. Ik zag laatst het meisje bij de kassa van de Lidl. Die had zulk mooi knalrood haar. Prachtig meisje. Mooie blanke huid. Ik hou erg van die Fairytale painters die je in Engeland wel hebt. Dus niet Maxima, maar het meisje achter de kassa.’

Het werk van Marian en andere kunstenaars is te zien van 12 mei t/m 22 juni 2019 op verschillende locaties in Ruurlo waaronder de vernieuwde dorpskerk.