Voorwaarden kinderpardon 'slecht nieuws' voor Maksim en Dennis Andropov

Kinderen die in aanmerking komen voor het pardon, moesten in ieder geval op 29 januari 2019 in Nederland verblijven. Maksim (14) en Dennis (10) werden medio december uitgezet naar hun geboorteland Oekraïne, waar hun ouders en zus al eerder naartoe moesten. Het hele gezin woonde 17 jaar in Nederland, maar kreeg geen verblijfsvergunning. Maksim en Dennis gingen in Culemborg naar school.

De rijksoverheid publiceerde maandag een lijst met voorwaarden voor het kinderpardon. Die geven meer duidelijkheid over bijvoorbeeld leeftijden. Een andere voorwaarde is dat aanvragers na het krijgen van een eventuele verblijfsvergunning alle lopende procedures stopzetten.

Hoop op ruimhartigheid

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bereikten eind januari een akkoord over het kinderpardon. Voormalig kinderombudsman en Zutphenaar Marc Dullaert bevestigt dat het er niet goed uitziet voor de twee broers. Hij hoopt op ruimhartigheid. 'Dit akkoord is een lakmoesproef. Die proef moet aantonen hoe ruimhartig deze regering is', zegt Dullaert, die tot 2016 kinderombudsman was.

Dullaert reageerde recent nog 'voorzichtig positief' op het akkoord van de regeringspartijen.

Volgens Citters loopt er nog wel een procedure om het gezin op humanitaire gronden alsnog een verblijfsvergunning te geven. De kans van slagen van die poging is onzeker.