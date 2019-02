Boosheid na verbouwing woningcorporatie: 'Dit kan niet'

door Karel de Jong & Rob Haverkamp

Om van het gas af te kunnen, moet er flink wat verbouwd worden. Muren zijn bijvoorbeeld naar buiten toe verplaatst om ruimte te maken voor isolatie. Daardoor is de vloer ineens te kort en sluit die niet meer op de gevel aan. Dat is opgelost met tape en een plankje en daar zijn ze in de Meijhorst niet blij mee.

Boormachine dwars door de muur

Dat moet toch anders kunnen, denken de klagende bewoners. Mevrouw Huriye Hun is een van de gedupeerden. Ze begrijpt niet hoe er zoveel mis kan gaan. 'Precies', verzucht ze. 'En ik ben helemaal geen architect, ik ben maar gewoon een huisvrouwtje.' Ze ging in het najaar van 2018 langs de deuren bij haar in de buurt en verzamelde meer dan 50 handtekeningen van mensen die net als zij ook ontevreden zijn over de verbouwing.

Tijdens de verbouwing hebben de huizen uiteenlopende beschadigingen opgelopen. Zo kwam er bijvoorbeeld een boormachine per ongeluk dwars door de muur heen. 'Van buiten af gaan boren, en toen zijn ze een beetje te ver gegaan', licht mevrouw Hun het dicht geplamuurde gat in de muur van haar woonkamer toe.

'Écht dom'

'Waar gewerkt wordt gaan dingen mis', zegt Paula van de Kamp van woningcorporatie Portaal. 'Dus er zijn zeker dingen niet goed gegaan.' De bouw heeft zelfs ruim een maand stilgelegen vanwege die problemen. 'Als schades het gevolg zijn van onze werkzaamheden aan de woning, dan gaan we dat uiteraard oplossen', verzekert Van de Kamp.

'Dit is toch dom, dit is écht dom!' Mevrouw Hun wijst naar haar voordeur. Die is wettelijk gezien te smal. De nieuwe voordeuren moeten alweer worden vervangen, want ze blijken niet breed genoeg om een rolstoel of brancard door te kunnen laten. 'Zo'n groot project', zegt mevrouw Hun verbijsterd. 'Die architect, kom op zeg, alsjeblieft!'

Hoofdpijn

En over de warmtepomp zelf zijn de bewoners ook al niet te spreken. Zo zou de temperatuur in huis bijvoorbeeld slecht te regelen zijn. Dat zorgt volgens hen voor te droge lucht en daarmee lichamelijke klachten. 'Hoofdpijn', licht mevrouw Hun toe. 'En een droge mond.'

Volgens Portaal is het klimaat in de woningen prima te doen. 'We kunnen ons toch voorstellen dat bewoners zeggen: we hebben dat liever iets meer zelf in de hand', zegt Paula van de Kamp. 'En daarom hebben we ook besloten om de temperatuur wat te verhogen, zodat ze dat beter zelf kunnen regelen.'

Portaal: geen gesprek met SP

Het zal nog wel even bakkeleien worden over schadevergoedingen. De klagers wilden komende woensdag met hulp van de SP in Nijmegen de wijk in met Portaal en na afloop in een zaaltje hun onvrede bespreken. Daar doet Portaal niet aan mee. Ze geven er de voorkeur aan om individueel met de klagers in gesprek te gaan om zo beter met concrete maatwerkoplossingen te komen, zegt de woningcorporatie.