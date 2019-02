Politie in Ede is op zoek naar neusbijter

De politie in Ede is op zoek naar een neusbijter. Camerabeelden van de mishandeling worden al onderzocht.

Een jongen werd door een andere jongen in zijn neus gebeten in een café aan het Museumplein. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 december. De jongen zei dat hij een ruzie tussen twee jongens suste en dat een van hen hem uit het niets in de neus beet. Hij kende de jongens niet en deed aangifte.

Tien hechtingen

Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Er zijn onder meer tien hechtingen gezet. 'Het valt maar te hopen dat er geen sprake is van blijvend letsel', zegt de politie in Ede.

De politie vraagt mensen contact op te nemen als ze informatie hebben.