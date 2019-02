Werkstraf geëist voor dodelijk containerongeval in Zutphen

De man zou in januari vorig jaar onvoorzichtig zijn geweest bij het neerzetten van de container, die daardoor deels op het fietspad op de onverlichte Bronsbergen belandde. Een 73-jarige bromfietsster kwam om het leven toen ze op de bak botste.

De verdachte heeft volgens het Openbaar Ministerie onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen en is onachtzaam geweest, toen hij de container neerzette. Volgens de officier van justitie is 'sprake van aannemelijke schuld'.

Justitie laat in de strafeis meewegen dat de man spijt heeft van wat er is gebeurd.

'Heeft u weleens een horrorfilm gekeken?'

De man leeft nog dagelijks met de gevolgen, zei hij dinsdag.‘Heeft u weleens een horrorfilm gekeken?’, vroeg hij aan de rechter op de vraag wat de zaak met hem doet. 'Zo was het afgelopen jaar voor mij, zonder het bloed dan.'

De verdachte verklaarde in opdracht van zijn werkgever te hebben gehandeld.

De container kon volgens hem ook nergens anders:

Ik ging ervan uit dat de gemeente borden zou neerzetten Verdachte uit Vaassen

‘Ik ging ervan uit dat de gemeente borden zou neerzetten’, aldus de verdachte. ‘Is dat niet een beetje makkelijk?’, vond de rechter. Op de vraag of hij de container in de nacht ook zo had neergezet, antwoordde hij: 'Nee, dan had ik het niet zo gedaan.’

De man had er na het plaatsen van de container niet bij stilgestaan, dat de container op een gevaarlijke plek stond.

'Geen onderzoek naar gezondheid slachtoffer'

De advocate van de verdachte zegt dat dat er geen onderzoek is gedaan naar het gezichtsvermogen van de 73-jarige vrouw die op de container knalde. Ook is niet onderzocht of ze onwel werd, stelt de advocate.

De rechter verwierp de zienswijze van de raadsvrouw. 'Het gaat over hoe het gelopen is, niet over hoe het kon lopen.'

Volgens de advocate van de Vaassenaar heeft haar cliënt het erg moeilijk.

De verdenking:

Omwonenden hoorden het fout gaan. Een buurtbewoonster: 'Een hele harde klap, die ik in huis zelfs kon horen. Ik wist gelijk dat het met iemand bij de container mis was gegaan. Dat hadden we 's middags al voorspeld, omdat die container zo raar in het donker stond. Dat was niet echt veilig.'

Politie gewaarschuwd voor container op fietspad

Ongeveer anderhalf uur voor het fatale ongeval had een andere omwonende de politie gebeld dat de bak half op het fietspad stond. Agenten konden niet meteen een kijkje nemen vanwege andere meldingen, waaronder een winkeldiefstal en een ongeluk met letsel.

