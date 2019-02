Geen plek in de trein? NS breidt proef met zitplaatszoeker uit

Instappende reizigers kunnen dan via kleurtjes onder de treindelen zien waar nog lege stoelen in de trein zijn. Het is de bedoeling dat volgend jaar alle intercity’s en sprinters landelijk zijn aangesloten op de zoeker.

De proef is gestart omdat in dertig procent van de treinen reizigers staan, terwijl er verderop in de trein nog voldoende plek om te zitten is.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder video):

De app registreert via sensoren in het spoor het gewicht van de treindelen en op basis daarvan wordt bepaald hoe vol de trein ongeveer zit. Zo zou er in een treindeel met een groen streepje eronder nog voldoende plek zijn om te zitten. Vooral mensen die pas verder op een traject instappen, is de app handig.

'Achterin is het rustiger'

Zo bleek vanochtend in Ede, zag verslaggever Leendert de Keijzer. 'Op dit moment kun je het al zien', vertelde een reiziger. 'Het is duidelijk. Achterin is het rustig, voorin is het druk. Ik hoef zelden te staan, achterin is plaats.'

Een vrouw was minder positief, maar ze gaf meteen toe dat het aan haar lag. 'Mijn app doet het niet, daar moet ik wat aan doen.'

Luister naar het item op Radio Gelderland:

'Reiziger weet niet hoe lang trein is'

Voor dertig procent van de reizigers die staan in de trein blijkt dus een zitplaats beschikbaar te zijn. NS-woordvoerder Erik Kroeze: 'We hopen dat alle reizigers de app gaan gebruiken. Ze weten vaak niet hoe lang een trein is. Ze staan op de perrons in het midden en lopen naar voren of naar achteren. Met de app krijg je ook de lengte van de trein, zodat je van tevoren op het perron je plaats kunt bepalen.'

De test van verslaggever Leendert de Keijzer op het station Ede-Wageningen verliep dinsdagmorgen niet vlekkeloos. Een intercity richting Utrecht was uitgevallen, waardoor de eerstvolgende trein voller zat dan anders.