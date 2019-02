Mensen met bijstandsuitkering op de Veluwe krijgen opleiding in de zorg

Er moeten niet alleen bijstandsgerechtigden aan een baan geholpen worden. Ook het nijpende personeelstekort in de zorg moet met het project worden aangepakt.

Sahar Asmail is één van de 14 bijstandsgerechtigden die maandag aan de zorgopleiding is begonnen. Op haar eerste lesdag maakt Riekkie Timmer van het woonzorgcomplex de Speulbrink in Vaassen haar wegwijs op de afdeling voor dementerenden. Rikkie neemt met Sahar het menu door en straks mag Sahar de tafel dekken voor de bewoners van de Speulbrink.

10 jaar op zoek naar werk

Sahar zegt blij te zijn met de kans die ze heeft gekregen, want werk vinden was voor haar niet eenvoudig: 'Het was heel moeilijk. Ik ben nu 10 jaar bezig. Het gaat fout doordat ik zelf alles moet regelen. Daardoor lukt het mij niet.'

En dat moet met dit project veranderen. Ouderenzorgaanbieder Viattence, de gemeenten Epe, Heerde, Apeldoorn en de ROC's Deltion en Landstede hebben daarvoor de handen ineengeslagen.

Vanuit praktijk leren

s Ochtends krijgen deelnemers aan de opleiding praktijkles, 's middags is het blokken in het klasje. 'Het is niet eerst dat je op school leert en dat je het dan gaat oefenen in de praktijk.' zegt Maaike van het Ende, de praktijk opleider van Viattence. 'Vanuit de praktijk leren we wat we moeten weten.'

'Dat houdt feitelijk dat ze 's ochtends meehelpen met het wassen en verzorgen van onze bewoners,' vult Riëtte van Heeswijk van Viattence haar collega Maaike van den Ende aan. 'Ze geven ze voor de rest een fijne dag. Door in de huiskamer een spelletje te doen. Door te zorgen, dat hun woonomgeving lekker schoon is en te zorgen voor huiselijkheid '

Kijk hier naar de reportage:

Personeelstekort

Het project is niet alleen opgezet om er voor te zorgen dat mensen in de bijstand een kans krijgen op werk, maar om ook het personeelstekort in de zorg aan te pakken: 'Eén op de twee vacatures blijft onvervuld,' zegt Maaike van den Ende over de nijpende tekort aan personeel in de zorg.

En dat betekent dat als de leerlingen de opleiding niveau 2 helpende zorg en welzijn goed afsluiten ze meteen aan de slag kunnen bij Viattence: 'Ik ben daar heel blij mee,' zegt Sahar. 'Ik hoop dat het lukt.'