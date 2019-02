Lichtenvoordse Melanie wil seksuele geaardheid bespreekbaarder maken

Het initiatief Goed Geaard van de Lichtenvoordse Melanie Garstenveld, is in een jaar tijd uitgegroeid tot een community met ruim 1500 leden. Garstenveld merkt dat de bereidheid om geaardheid bespreekbaar te maken aan de Achterhoekse keukentafels is gegroeid, maar de initiatiefneemster hoopt ook nog een ander doel te realiseren.

'Ik wilde bereiken dat mensen niet zouden vragen of je een vriend hebt, maar of je een vriend of vriendin hebt. De mensen heel iets meer open minded laten denken, dat was in eerste instantie de intentie, maar dat neemt grote vormen aan', vertelt Garstenveld over het belang van Goed Geaard.

Ervaringen

Op de pagina worden ervaringen en artikelen over geaardheid in de breedste zin van het woord gedeeld. De initiatiefneemster constateert dat het publiek daarvoor verder reikt dan enkel de volgers op Facebook, waar tussen drie- en vierduizend mensen de berichten in de gaten houden. 'Het bereik is heel goed in de Achterhoek', vindt Garstenveld.

De tekst gaat verder onder de video:

De oprichtster wil vanuit de digitale wereld steeds zichtbaarder worden in de regio. Door evenementen te organiseren met onder meer Achterhoekse kopstukken, probeert ze een beter beeld te krijgen van de acceptatie in de streek.

'Dat concept vinden we heel fijn', vertelt Garstenveld. Tijdens het eerste evenement strikte zij de homoseksuele burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk om zijn verhaal te doen. 'In de toekomst willen we daarmee doorgaan. Wie weet wat we nog gaan organiseren aan leuke events', besluit de initiatiefneemster.