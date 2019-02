Leraar na porno-incident tegen school: ik ben niet misleid

'Van misleiding is volgens de docent zelf absoluut geen sprake, zo heeft hij aan ons laten weten', stelt bestuurder Nico Woonink. Het schoolbestuur heeft in overleg met de geschorste docent en andere leraren besloten de uitkomst van dit deel van het onderzoek naar buiten te brengen. De school wil op deze manier de leerlingen, die er op sociale media van beschuldigd worden de docent te hebben misleid, vrijpleiten.

Leerlingen kwamen eerder op de dag in actie voor de docent omdat ze vermoedden dat hij slachtoffer is geworden van een grap. De leerlingen verweten de school dat ze de geliefde docent te snel hebben veroordeeld 'om hun reputatie te redden'. Na het tweede lesuur verzamelden de leerlingen zich op het schoolplein om een statement te maken.

Filmpje op internet

De leraar van de middelbare school raakte vorige week in opspraak nadat op internet een filmpje verscheen waarop te zien is dat hij tijdens de les pornografische foto's bekijkt. Omdat zijn computer was gekoppeld aan het digitale schoolbord was de hele klas er getuige van.

Docent is er kapot van

De docent in kwestie is kapot van de situatie. 'Hij is erg aangeslagen', zegt Woonink. 'Het is een moeilijke tijd voor hem.' Het bestuur heeft regelmatig contact met de leraar. 'We proberen hem te ondersteunen waar mogelijk.'

Nu misleiding volgens de school definitief niet meer aan de orde is, is de vraag wat er met de docent gaat gebeuren. Het bestuur kon hier maandagmiddag nog niets over zeggen. 'Het onderzoek is nog in volle gang', aldus Woonink.

