Familie Schoot alsnog van start in Scandinavische rally

De familie Schoot uit Oosterbeek is alsnog van start gegaan in de Carbage Run, een Scandinavische rally met oude barrels. De deelnemers hadden pech met hun auto, zijn over de startstreep in het Deense Kopenhagen gesleept en direct daarna verder gesleept naar een garage. Na uren sleutelen konden ze maandagmiddag alsnog weg voor de eerste etappe in hun tocht voor oude auto's die over een week eindigt in Helsinki.

De familie Schoot, vader Paul met twee zoons en een neef, reden zondag vanuit Oosterbeek naar de start in Denemarken. Zes kilometer voor de aankomst bij het hotel begaf de oude Renault Safrane het met een kapotte koppeling. Ze haalden het hotel nog wel en daarna werd er tot middernacht gesleuteld, maar wel tevergeefs.

Maandagochtend zijn ze naar de start gesleept, waar ze om negen uur moesten vertrekken. Formeel gingen ze dus keurig van start. Volgens de regels van de rally mogen ze hun auto zelf repareren. Hiervoor huurden ze een brug bij een doe-het-zelfgarage. Ze vonden een tweedehands druklager waarmee de koppeling kon worden gerepareerd. Na het in elkaar zetten van de auto konden ze eindelijk echt op pad.

Tot dinsdagochtend de tijd

'We gaan het wel halen', zegt zoon Sil Schoot. 'Het kan wel nacht worden voordat we aankomen in Örebro in Zweden waar de eerste etappe eindigt, maar het gaat erom dat we het halen en dat komt wel goed denken we.' De deelnemers hebben tot dinsdagochtend 08.00 uur de tijd om de eerste etappe te volbrengen.

De Carbage Run gaat helemaal over de openbare weg. De deelnemers moeten auto's hebben die in ieder geval van voor het bouwjaar 2000 zijn en een dagwaarde van maximaal 500 euro hebben. Na de eerste etappe gaat het verder in noordelijke richting en eindigt de tocht via Lapland na zo'n 2500 kilometer in Finland. Onderweg krijgen de deelnemers ook nog opdrachten waarvan ze van tevoren niet weten welke dit zijn.

