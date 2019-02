Tiel wil meer strooien voor ouderen, maar vreest het prijskaartje

Het strooien in Tiel moet beter, vooral op plekken waar veel ouderen wonen. Dat erkent wethouder Frank Groen naar aanleiding van vragen van Kleurrijk Tiel, de eenmansfractie van Vic Latumahina. Maar of dat ook gaat gebeuren, is nog maar de vraag. De wethouder vreest de hoge kosten.

Bij de recente sneeuwval en vorstperiode was het op veel plekken in Tiel met name voor voetgangers en fietsers gevaarlijk. Latumahina pleit ervoor dat er in ieder geval op plekken waar veel ouderen wonen, bijvoorbeeld de route naar het winkelcentrum, voortaan wel gestrooid wordt.

'Strooibeleid is uitgekleed'

Groen erkent dat het strooien veel beter kan. Zelf vroeg hij afgelopen periode nog of de spekgladde brug bij de Burensepoort, de ingang tot de winkelstad, alsnog gestrooid kon worden. Het levert de wethouder wel een dilemma op: 'Het strooibeleid is de afgelopen jaren helemaal uitgekleed in verband met bezuinigingen. Als wij nu allemaal plekken aanwijzen waar toch gestrooid moet worden, dan volgt er een rekening van heb ik jou daar.'

In een 'heisessie' over de openbare ruimte in Tiel die binnenkort gehouden wordt, stelt Groen het onderwerp wel nadrukkelijk aan de orde. 'We moeten goed kijken wat we wel doen en wat niet. Ik wil die kaders opnieuw door de raad laten afwegen.'