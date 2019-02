Zeshonderd zangers en zangeressen moeten Nijmeegse brandgrens doen leven

Brandgrens024 en de Gemeente Nijmegen herdenken donderdagavond 21 februari de omgekomen burgers van het geallieerde bombardement op Nijmegen. Het doel van deze avond is om de hoop en verwachtingen van de slachtoffers nog één keer te laten zien en horen. Of zoals de organisatie zegt: "Een moment van leven, hoop en toekomst".

Omdat het bombardement van 22 februari 1944 een kwartier duurde zullen de muziekgroepen en koren vanaf 20.00 tot 20.15 uur door het hele stadshart optreden. In totaal zullen er zo'n zes- tot zevenhonderd zangers en zangeressen optreden, en twintig tot vijfentwintig sprekers een verhaal vertellen. Ook worden in de binnenstad, aan de kop van het Kronenburgerpark, Stationsplein, Krayenhofflaan, en het Kelfkensbosplein lichtjes geplaatst zodat de hele brandgrens verlicht zal zijn. Tegelijkertijd zullen er 80 hardlopers met fakkels langs de brandgrens lopen. Ook de Stevenstoren zal zijn klokken laten horen om het herdenkingsmoment in en uit te luiden. In de toren is tevens ook een speciaal opgedragen zangstuk te bewonderen.

Het vrijwilligersproject Brandgrens024 hoopt hiermee de brandgrens tot leven te brengen. Door middel van muziek, zang, gedichten en verhalen zal men daarom stilstaan bij de namen op de posters en brandgrensmarkeringen. In totaal hebben meer dan veertig muziekgroepen en koren gezegd mee te doen. De kracht van deze avond is een gezamenlijke deelname met een stadshart vol dromen.

Brandgrens024 nodigt daarom iedereen uit om tijdens de herinneringsavond op de brandgrens te gaan staan. Mensen die niet weten waar ze heen moeten kunnen terecht bij de kerk aan de Molenstraat. Dit is de algemene verzamelplek die vanaf 19.00 uur geopend is. Er zullen vervolgens gidsen zijn die de bezoekers vanaf 19.30 naar de locaties van de brandgrens brengen. Wilt u weten welke namen er donderdagavond herdacht worden, klik dan hier.

Om de avond af te sluiten is iedereen vanaf 20.20 uur gratis welkom in Museum het Valkhof. Hier zijn vanaf 15 februari twee exposities te zien over de oorlog. Met een koor en een gezamenlijk lied zal de avond ten einde komen.