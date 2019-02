Werknemer verzorgingshuizen krijgt taakstraf voor bestelen ouderen

Een 43-jarige vrouw uit Huissen heeft een taakstraf van 200 uur gekregen voor het stelen van geld van ouderen in verzorgingshuizen in Huissen en Nijmegen die ze zelf verzorgde. Ook kreeg ze een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. Dat heeft de rechtbank Gelderland besloten.

De vrouw stal het geld tussen 2015 en 2017. Nadat ze in het verzorgingshuis in Huissen was betrapt werd ze ontslagen. Daarna ging ze in Nijmegen aan de slag en ook hier pleegde ze weer diefstallen. Om hoeveel geld het in totaal gaat is niet duidelijk, maar het ging telkens om bedragen tussen de 10 en 50 euro. De vrouw verklaarde dat de diefstal met haar thuissituatie had te maken. Door spanningen thuis met een autistische zoon voelde ze zich eenzaam en kreeg ze de aandrang om te stelen.

Verplichte behandeling

De rechtbank neemt het de vrouw zeer kwalijk omdat ze misbruik maakte van mensen die afhankelijk van haar waren. Wat dan weer vóór haar pleitte in het bepalen van de strafmaat was dat ze wel getuigde van inzicht in haar eigen problematiek en dat ze ook op eigen initiatief is gestopt met het werken in de zorg. Omdat de rechtbank wel kleptomanie bij de vrouw vermoedt, moet ze zich ook verplicht psychologisch laten behandelen.

De vrouw werkt weliswaar niet meer in de zorg, maar ze krijgt geen beroepsverbod. Dit had de officier van justitie wel geëist, maar het verbod is niet op te leggen als het alleen om diefstal gaat.