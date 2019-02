Marc van Hintum: 'We begrijpen de reacties en kritieken op Vitesse'

Ook de directie van de Arnhemse club met Marc van Hintum als technische baas schoof aan bij het beraad. Met Slutskiy aan tafel werd uiteraard de alarmerende sportieve crisis behandeld waarin Vitesse zo langzamerhand is terecht gekomen. Vitesse heeft inmiddels 33 verliespunten opgelopen dit seizoen, maar staat nog wel vijfde.

Sfeer grimmig

Het rommelt al een tijdje binnen Vitesse. Er is sprake van een onrustige situatie, ook in de spelersgroep. Aanvoerder Maikel van der Werff beschreef de sfeer in de groep onlangs al als 'grimmig.' Na de nederlaag bij FC Groningen zal de sfeer er niet beter op worden bij de ambitieuze subtopper. 'We zijn allemaal woest', meldde Van der Werff nog maar eens in de Euroborg. Zondagavond werd de spelersbus opgewacht op de trainingsaccommodatie op Papendal door boze fans.

Lastige fase

Van Hintum reageerde maandagavond kort op de huidige situatie bij Vitesse. Hij deed dat kort en schriftelijk. 'We lopen er niet voor weg dat we in een lastige fase zitten. We begrijpen de reacties en de kritieken. Maar we blijven keihard en gedreven met elkaar werken om het tij zo snel mogelijk te keren', aldus Van Hintum.

Draak van een wedstrijd

Zondag speelde de ploeg van Slutskiy, weer vanuit een behoudende speelwijze, een draak van een wedstrijd in Groningen. In de slotfase, niet voor het eerst, werd met 2-1 verloren. Dat gebeurde twee weken geleden ook al tegen Fortuna Sittard toen de Limburgers in blessuretijd de drie punten in eigen huis hielden.

Slutskiy meldde zich maandag op Papendal voor een gesprek met de clubleiding

Keuzes van Slutskiy

Eigenaar Valery Oyf en commissaris Yevgeny Merkel bespraken maandagochtend op Papendal de keuzes van Slutskiy en wilden onder meer van hem weten hoe de Rus (nog) denkt het tij te keren. Zondag zat de RvC ook al bij het duel in de Euroborg in Groningen. Vitesse heeft inmiddels een forse achterstand van zeven punten opgelopen op AZ dat vierde staat. Uit de laatste drie duels werd één schamel punt gepeurd.

Bescheiden rol Sturing

De vierde plek in de eredivisie geeft in mei wellicht nog recht op het spelen van Europees voetbal als Feyenoord of Ajax de beker wint. Vitesse kan zich ook nog plaatsen voor de Europa League bij het winnen van de play-offs. Dat gebeurde vorig jaar nog onder leiding van Edward Sturing die Vitesse na het ontslag van Henk Fraser ineens weer naar grote hoogte stuwde. De assistent-trainer speelt dit seizoen echter een zeer bescheiden rol in de technische staf en wordt maar weinig betrokken bij tactische besprekingen.

Geen concrete signalen

Volgens Vitesse ging het om een 'regulier en periodiek' overleg met de Raad van Commissarissen, dat dus wel vaker gepland staat op maandag. Behalve de sportieve situatie stonden er volgens de club veel meer belangrijke zaken op de agenda, zoals de opvolging van technisch directeur Van Hintum. Er zijn geen concrete signalen dat Slutskiy serieus onder vuur ligt bij Vitesse.

Publiek en spelers ontevreden

Het publiek mort echter al maanden. Het voetbal van Vitesse is angstig, vaak mat en ongeïnspireerd. Slutskiy kiest nu al een aantal wedstrijden op rij voor een elftal met een verdedigende middenvelder (Clark of Bero). In de eerste seizoenshelft stond vooral Bero altijd opgesteld als aanvallend ingestelde speler achter de diepste spits.

Geen plezier

Ook veel spelers voelen zich niet prettig met de huidige speelwijze. Zo spuwde een gefrustreerde Bryan Linssen vorige week publiekelijk al zijn gal in de media. De Limburger zei na de 2-2 tegen SC Heerenveen onder meer 'met weinig plezier' te spelen op dit moment. Ook zei Linssen dat het voetbal van Vitesse 'nergens op slaat.'

Zie ook: Boze Vitesse-fans halen verhaal bij spelersbus