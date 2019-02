Legging Gedenkstenen Apeldoorn

Zondag 31 maart 2019

- 11.00 uur Canadalaan 4, Apeldoorn, gedenksteen-legging

- 13.00 uur vanuit de Julianakerk aan de Deventerstraat 91, Apeldoorn een rondgang langs zes adressen, waar gedenkstenen worden gelegd.

Informatie:

Op zondag 31 maart 2019 worden opnieuw op een aantal plekken in Apeldoorn gedenkstenen gelegd bij huizen waaruit in de Tweede Wereldoorlog Joodse Apeldoorners door de bezetter zijn gedeporteerd naar de concentratiekampen.



Vanuit Apeldoorn zijn in de Tweede Wereldoorlog ruim 400 Joden weggevoerd en omgebracht. Zij hebben geen graf waar ze kunnen worden herdacht. Een Joodse uitspraak is: “Een mens is pas vergeten, als ook zijn naam is vergeten”. De werkgroep Gedenkstenen Joods Apeldoorn wil er door het plaatsen van gedenkstenen voor zorgen dat de namen niet worden vergeten. Voor meer info over gedenkstenen in Apeldoorn kunt u terecht op de website van de werkgroep.