D66 wil Nuon-miljarden investeren in klimaatmaatregelen

D66 in Gelderland wil 2,5 miljard euro investeren in klimaatmaatregelen. Dat staat in het programma voor de verkiezingen van Provinciale Staten.

Die miljarden moeten uit het potje van de Nuon-gelden komen. 'Geld van de oude energie gebruiken voor nieuwe energie', stelt D66-lijsttrekker Michiel Scheffer. De maatregelen moeten op drie vlakken worden doorgevoerd, zoals de verduurzaming van woningen.

2000 euro per woning

Als het aan D66 ligt wordt een bedrag van 2000 euro per woning beschikbaar gesteld, dat geld moet in een coöperatie worden geïnvesteerd. Het is een vorm van een lening, het geld moet terugvloeien uit de besparing van energie of als het huis verkocht wordt. 'Maar zulke ingrepen vragen ook andere aanpassingen. Zo moeten we het energienet versterken en moeten we zorgen dat restwarmte - van bijvoorbeeld bij fabrieken - in woonwijken kan worden gebruikt', legt Scheffer uit.

Ook staat in het plan dat 10.000 mensen zonder baan moet worden opgeleid voor werk in de energieberoepen. Daarnaast wil de partij investeren in schoner vervoer en fors investeren in fietspaden. Wegen zouden moeten worden omgezet naar autoluwe fietsstraten.

Haaks op geluid CDA

Het geluid staat haaks op dat van het CDA. Vorige week kwam die partij met een ingezonden stuk in De Telegraaf met de strekking: het mag allemaal een tandje minder. D66 wil dus vooral een tandje meer. 'Dat is toeval, het is een ander geluid, maar we zijn er al drie maanden mee bezig', aldus Scheffer.