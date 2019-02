Tiel zoekt vrijwilligers om speeltuinen in de gemeente overeind te houden

Sinds 2014 werkt Tiel aan het overdragen van taken in de publieke ruimte op inwoners, onder meer om geld te besparen. Het meest ingrijpend hierbij is het afstoten van het onderhoud van de speeltuinen. De gemeente heeft veel bezuinigd op het budget voor het onderhoud hiervan. Als toestellen niet meer voldoen aan de veiligheidseisen worden ze weggehaald. Zo zijn er in de afgelopen periode achttien speeltoestellen verwijderd.

100.000 euro

Het is de bedoeling dat groepen buurtbewoners het onderhoud van de speeltuinen gaan doen. Tot op heden is dat bij drie van de circa zeventig speeltuinen gelukt. Om hen hierbij te ondersteunen, wordt de stichting Tiel Speelt opgericht. Die krijgt een budget mee van de gemeente van 100.000 euro voor bijvoorbeeld reparatie of aanschaf van nieuwe speeltoestellen. Het is de taak van de stichting om dit over de speeltuinwerkgroepen te verdelen. Zij kunnen hiervoor ook extra fondsen werven. Als het onderhoud niet door inwoners wordt overgenomen, verdwijnt de speeltuin uiteindelijk.

