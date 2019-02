Mammoetbouwer Gaanderen: 'Deze grote doe ik voorlopig niet weg'

Deze 'nieuwe' - Bart De Grote gedoopt - is nog groter dan die eerste. 'Deze komt bijna tot het plafond!', zegt Bart enthousiast. 'Hij heeft dijbenen van maar liefst 1 meter 30 en slagtanden van 3 meter lang'. De 270 beenderen die nodig zijn om deze enorme 'puzzel' in elkaar te zetten, heeft Bart zelf verzameld. 'Gekocht of gekregen... vroeger kreeg ik onderdelen nog voor een flesje whiskey of een kratje bier, maar de laatste jaren vroegen verkopers zo een paar duizend euro.'

Tot in de nacht door

Het restaureren heeft Schenning ook zelf gedaan. 'Dat is alleen al een flinke klus, daar ben ik jaren mee bezig geweest.' Omdat Schenning eerst het kleinere exemplaar in zijn schuur had gebouwd, moest de grote nog even wachten. Sinds 'de kleine' in een Duits museum is te bewonderen, heeft de Gaanderense mammoetgek in zijn schuur aan de grote gebouwd.

Vriend en lasser Coen van Mierlo hielp hem daarbij vaak tot in de kleine uurtjes. 'Ja, twee avonden in de week zaten we hier en dan gingen we vaak door tot half 3 's nachts. Het was moeilijk om te stoppen, ik heb er ook schik in gekregen.'

In de woonkamer

Schenning zou het enorme exemplaar het liefst in de woonkamer zetten, 'maar dan moet het dak verhoogd worden', zegt hij lachend. Voorlopig blijft de mammoet gewoon in zijn schuur staan. 'Ja, eerst genieten. Ik ben verzamelaar, dus in principe doe ik hem niet weg. Maar zeg nooit nooit...'

