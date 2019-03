Op 19 maart is bij TV Gelderland de documentaire Thuismoeder in de politiek te zien. De documentaire staat in het teken van vrouwelijk raadslid (42) voor het CDA in Nijkerk: Pam van de Weijer.

Thuismoeder in de politiek legt het werk, de tijd en de moeite bloot van het zijn van een raadslid. Wat doen raadsleden, waar lopen ze tegenaan, welke offers brengen ze?

De hoofdpersoon

In 2018 is Pam van de Weijer met 180 voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Nijkerk gekomen. De geboren Amersfoortse is daarvoor jarenlang fulltime huismoeder geweest voor haar 3 kinderen. Omdat haar kinderen groter en zelfstandiger werden, is ze op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. Die uitdaging moest iets zijn waarmee ze wat kon betekenen voor een ander en de maatschappij.

In haar eerste jaar als raadslid is Pam de Weijer door de documentairemakers op de huid gevolgd. Een unieke inkijk in het leven van een vrouw die haar werkzaamheden in de raad combineert met haar gezinsleven en haar werk voor de kerk.

Raadslid zijn

Anno 2019 is het zijn van gemeenteraadslid een verantwoordelijke en eervolle, maar ook veeleisende taak. Veel gemeenteraadsleden doen het raadswerk naast hun reguliere baan. Ze stoppen er veel (vrije) tijd en energie in, maar toch krijgen ze daarvoor niet altijd maatschappelijke waardering. Wellicht is het werk wat ze doen niet goed zichtbaar.

De documentaire Thuismoeder in de politiek is te zien op dinsdag 19 maart vanaf 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald). Online (terug)kijken kan ook via Uitzending Gemist.