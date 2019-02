Pech voor Oosterbeekse familie bij Carbage Race; auto al stuk voor de start

De Carbage Run is een rally; een race die niet plaatsvindt op een circuit. Deelnemers rijden allemaal in auto's van voor het bouwjaar 2000 met een maximale dagwaarde van 500 euro. Samen met zijn neef en twee zonen is de Oosterbeekse Paul Schoot naar Scandinavië afgereisd om mee te doen.

'Het ging allemaal heel soepel', zegt zoon Sil Schoot. 'We reden zondag van Oosterbeek naar Kopenhagen waar de start is, totdat zes kilometer voor het hotel de auto het begaf. De koppeling bleek stuk te zijn.' Ze wisten het hotel nog wel te bereiken met hun oude Renault Safrane en sloegen daar vervolgens aan het sleutelen.

'Het enige wat we niet hadden voorzien'

'We hebben tot 0.00 uur 's nachts onder de auto gelegen, maar zonder succes. We worden vandaag naar de start gesleept en dan kijken we daar hoe het verdergaat. We gaan vragen of we wat extra tijd kunnen krijgen voordat we moeten starten. Misschien zijn er daar nog mensen die ons kunnen helpen', vertelt Sil Schoot.

De familie Schoot vertrok goed voorbereid. Aan hun auto uit 1999 was preventief al veel vervangen. 'Dit was eigenlijk het enige wat we niet hadden voorzien. We hadden bijna alles aan reserveonderdelen bij ons, behalve de koppeling', besluit zoon Sil.

Tocht van 2500 kilometer

Als het de familie Schoot nog lukt om te starten, dan gaan ze in een week met de winterse rally naar Helsinki. Na de start in Denemarken gaan ze verder naar Zweden. Via Lapland eindigt de tocht na zo'n 2500 kilometer in Finland. Onderweg krijgen de deelnemers ook opdrachten waarvan ze van tevoren niet weten welke dit zijn.

Update: tegen 16.00 uur maandagmiddag kon het team alsnog vertrekken. De koppeling is gerepareerd. De Oosterbekers moeten voor dinsdagochtend 08.00 uur bij de startlocatie van de tweede etappe in Zweden zijn. Dan kunnen ze de race alsnog vervolgen. Dinsdagochtend hoor je bij het radioprogramma Goedemorgen Gelderland of ze de start hebben gehaald.