Porno-incident: leerlingen staken massaal om geschorste docent

De leraar van de middelbare school raakte vorige week in opspraak nadat op internet een filmpje verscheen waarop te zien is dat hij tijdens de les pornografische foto's bekijkt. Omdat zijn computer was gekoppeld aan het digitale schoolbord was de hele klas er getuige van.

'Hij heeft niks strafbaars gedaan'

In een aan Omroep Gelderland verstuurde email neemt een leerling van het Staring College het op voor de docent:

'Meneer wordt voor heel Nederland zwart gemaakt in de nationale media, om één knullig incident. Het is ongepast om zoiets in de klas te bekijken. Hij zal zelf weten dat dat een fout was, maar hij heeft niks strafbaars gedaan. Toch wordt dit zo opgeblazen in het nieuws alsof het een misdaad is. Het Staring College laat gelijk weten in een brief en in de media 'Hoe erg ze dit veroordelen' en hoe fout het was, alleen om hun eigen reputatie te redden. Hiermee maken ze meneer kapot alsof hij niks heeft gedaan voor de school.'

De leerling, die anoniem wil blijven, kondigde aan dat er maandagochtend na het tweede lesuur massaal zou worden gestaakt 'als gebaar voor meneer'. Hij riep alle leerlingen op naar het schoolplein te komen. Daar werd massaal gehoor aan gegeven.

Verslaggever Vera Eisink sprak met leerlingen over de geschorste docent:

Foto: Omroep Gelderland

Tijdens de staking reed een auto al toeterend richting het schoolplein. In de geopende achterbak zaten meerdere leerlingen. De politie kon de actie niet waarderen en maakte proces-verbaal op.

Schoolleiding: gedrag onacceptabel

De directie van het Staring College heeft alle leerlingen een email gestuurd waarin ze uitlegt waarom de leraar is geschorst. 'Het is in ons land niet verboden om dergelijke beelden te bekijken, alleen past dit niet op een school. Wij vinden dat onacceptabel', is onder meer te lezen.

Ook vindt de directie dat de leerlingen beter eerst het onderzoek kunnen afwachten dan meteen actie te voeren.

Het bericht staat inmiddels ook op de website van de school.

Verslaggever Vera Eisink sprak met bestuurder Nico Woonink van het Staring College:

Leraar misleid?

Het Staring College onderzoekt ook of de porno kijkende docent is misleid. Een leerling van de school liet eerder op de website Dumpert weten dat de leraar, die dit jaar met pensioen gaat, er ingeluisd zou zijn door leerlingen in de klas.

Ze zouden hem hebben aangespoord op de zoekmachine Google naar het Engelse woord assteen te zoeken. Die zoekopdracht leidde naar de foto's.

