Slutskiy weet zeker dat hij situatie Vitesse kan veranderen

'Ik weet zeker dat ik deze situatie kan veranderen. Hoe? Volgende week hebben we bijvoorbeeld weer meer spelers tot onze beschikking. Dan is er niemand meer geschorst en zal Dauda in betere vorm zijn. Vandaag maakte het dat echt moeilijk, want we hadden geen middenvelder meer op de bank. En dat terwijl Thulani Serero geblesseerd was. Als we weer meer spelers hebben kunnen we ook tijdens de wedstrijd makkelijker dingen veranderen', zo verklaart de Rus.

Tekst gaat verder na de video:

Maar meer spelers of niet. Het voetbal ziet er al weken niet uit. Vandaag was daar een uitstekend voorbeeld van. FC Groningen en Vitesse lieten echt helemaal niks zien dat op eredivisie-voetbal leek. Toch ziet Slutskiy dat anders.

'We speelden best goed'

'Om eerlijk te zijn was ik tevreden over ons spel vandaag. We speelden best goed, creëerden kansen en toonden reactie na de snelle 1-0. Ik vond het absoluut geen verschrikkelijke wedstrijd, maar wel een verschrikkelijke laatste minuut met een verschrikkelijk resultaat. Het was misschien niet ons allerbeste optreden, maar ik vond het een normaal niveau van ons.'

'Sorry voor resultaat'

Vitesse-supporters snappen er niks meer van. Zij gaan op de sociale media los over de manier van spelen van Vitesse. 'Ik wil ook sorry zeggen voor het resultaat van de laatste weken. We zijn zelf natuurlijk ook niet blij, maar ik weet zeker dat we deze situatie kunnen veranderen. We moeten deze problemen met zijn allen oplossen.'

De druk op de trainer neemt wel toe, juist na deze nieuwe nederlaag. Hoe de RvC erin staat is niet duidelijk, maar zij waren vandaag in zijn geheel aanwezig bij de uitwedstrijd in Groningen. 'Maar ik heb al vaker verteld dat ik mezelf heel veel druk op leg. De druk van buiten verandert dat niet. Ik wil ook verbetering zien, ik wil deze situatie zo snel mogelijk veranderen', zo besluit Slutskiy.