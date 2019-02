Van der Werff: 'Iedereen is woest op elkaar'

Vitesse-aanvoerder Maikel van der Werff stond zondag met een moeilijke blik voor de camera. Enerzijds heeft hij last van zijn enkel, anderzijds is hij boos over het spel van zijn ploeg en het daarbij horende resultaat (2-1 nederlaag tegen FC Groningen).

'Het is geen goede wedstrijd. We hadden hier gewoon het gelijkspel eruit moeten slepen, maar we hebben veel te weinig gecreëerd. Iedereen is woest op elkaar, omdat we weer niet winnen en het weer geen goede wedstrijd was.'

En dat klopt ook, want het spel was (van beide kanten) niet om aan te gluren. En dan gaat het in de slotfase alsnog mis voor Vitesse. 'Je weet dat je na de afgelopen weken hier moet winnen. Maar het was gewoon niet goed genoeg. Het is ook niet goed dat we weken achter elkaar punten verliezen.'

'Vinger op zere plek leggen'

Maar waar ligt dat dan aan? Dat kan Van der Werff zelf niet makkelijk benoemen. 'We moeten keihard trainen en naar elkaar blijven kijken. We moeten de vinger op de zere plek leggen en gaan winnen. Daar heb ik nog alle vertrouwen in. Waarom niet? We hebben goede spelers en we hebben het soms al laten zien. Waarom kan het dan niet weer?'