Vitesse onderuit in afschuwelijke wedstrijd met FC Groningen

Vitesse heeft zondagmiddag in de slotfase verloren van FC Groningen (2-1). Beide ploegen maakten er echt een verschrikkelijke wedstrijd van en eigenlijk verdiende dit duel geen winnaar, die kwam er toch toen El Hankouri in de blessuretijd raak schoot. De kritiek op Vitesse en trainer Slutskiy zal hierdoor aanhouden.

EINDSTAND FC GRONINGEN - VITESSE: 2-1

93': Afgelopen.

92': GOAL! In de slotfase wordt het toch nog 2-1. Het is El Hankouri die het op zijn heupen krijgt en de bal in de goal schiet.

90': Er komen drie minuten bij.

85': Is het al bijna afgelopen?

80': Theo Janssen is met zijn geel en zwarte sokken ook aan het 'genieten' van deze wedstrijd.

77': Daar is dan de wissel. Darfalou gaat er vanaf, Dauda komt erin.

76': Zowaar een kansje voor FC Groningen, maar Eduardo let goed op.

75': Dauda, de huurling van Anderlecht, staat klaar om zijn debuut te maken.

70': De supporters hier op de tribune roepen al: 'Als ik thuis was geweest, had ik de tv uitgezet'. Ik kan je zeggen, dat willen we hier allemaal wel.

62': Het voetbal van beide ploegen lijkt inmiddels echt nergens meer op. De ene na de andere lange bal volgt. Daarnaast is het inleveren bij de tegenstander ook meer regel dan uitzondering.

53': Ødegaard wurmt zich door de verdediging van Groningen heen, maar kan uiteindelijk het doel niet vinden met zijn schot.

46': We zijn weer begonnen.

45': Rust.

44': Vitesse is niet het enige Gelderse wat er op het veld staat vandaag. Ook de assistent-scheidsrechter, Sander van Roekel komt uit Gelderland: Ede.

39': En bijna de 1-2 voor Vitesse. Een harde voorzet van Clark wordt maar net over gewerkt door Foor.

34': GOAL! Daar is de 1-1, uit het niets eigenlijk. Een goede voorzet van Karavaev wordt uitstekend afgerond door Darfalou, een goede spitsengoal.

29': Vitesse-trainer Leonid Slutskiy heeft zijn team weer een duidelijke opdracht meegegeven: zover mogelijk terugzakken.

24': Iedereen bij FC Groningen gokt vandaag op een doelpuntje van Thomas Bruns. De middenvelder die verhuurd is door Vitesse aan FC Groningen.

17': Kansje voor Vitesse. Een voorzet van Ødegaard komt op het hoofd van Darfalou, maar de spits kopt ruim naast.

13': GOAL! Daar is de 1-0 voor FC Groningen. Sierhuis wordt ingespeeld en Clarke-Salter doet helemaal niets. De terechte voorsprong voor FC Groningen komt al snel.

11': Handenbindertje Doan maakt het Clark heel moeilijk, maar kan uiteindelijk er niet voor zorgen dat de thuisploeg scoort. Een hoekschop blijft staan.

7': FC Groningen zet wat druk.

1': We zijn begonnen.

14.30 uur: Daar is nog een minuut applaus voor Jurrie Koolhof. De onlangs overleden oud-trainer van onder meer De Graafschap en oud-speler van Vitesse. Het hele stadion doet mee.

14.25 uur: Daar zijn beide ploegen.





14.15 uur: Hans Westerhof, oud-trainer van Vitesse en FC Groningen, is vandaag aanwezig op de perstribune.

14.10 uur: Assistent-trainer Edward Sturing loopt er wat verloren bij.

14.05 uur: Mohammed Dauda doet ook mee aan de warming-up, kan hij Vitesse van een beetje glans voorzien voorin?

14.00 uur: De rest van het team is ook begonnen aan de warming-up.

13.55 uur: Ondanks het matige spel van de Arnhemmers, zijn er toch zo'n 90 supporters afgereisd naar Groningen.

13.50 uur: Vitesse-doelman Eduardo krijgt vanuit de supporters ook steeds meer kritiek te verwerken. Hij heeft tenslotte ook al een behoorlijke tijd niet de '0' kunnen houden, ukt het hem vandaag wel?

13.40 uur: Vitesse liet niet alleen spelers gaan in de winterstop, maar versterkte zich ook met Mohammed Dauda, een aanvaller. De Ghanees kan maar een half uur meespelen, hij staat dus nog niet in de basis.

Opstelling: Eduardo, Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Clark; Serero, Bero, Ali; Ødegaard, Darfalou, Foor.

13.35 uur: De Arnhemmers hebben in de winterstop Thomas Bruns verhuurd aan FC Groningen. De man uit Wierden staat daar vandaag in de basis. De Vitesse-supporters hebben er op z'n Arnhems wel vertrouwen in.

13.30 uur: Vitesse-FC Groningen was de openingswedstrijd voor de Arnhemmers dit seizoen. Vitesse walste over de Groningers heen, het werd 5-1. Linssen scoorde toen. De oud-FC Groningen-speler kan dat vandaag niet herhalen, hij is geschorst. Datzelfde geldt ook voor Alexander Büttner.