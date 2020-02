Mogelijk korting in winkel voor spitsmijders

De Stadsregio Arnhem Nijmegen en het ministerie zijn er tevreden over.

Zo'n 15.000 automobilisten deden uiteindelijk mee aan het project, dat in september 2010 begon. Ze kregen maximaal 150 euro per maand als ze niet in de spits reden. De doelstelling van 3 procent minder autoverkeer in de ochtend en avond op de snelwegen rond Arnhem en Nijmegen is gehaald. De laatste maanden was het gemiddeld 3,4 procent.

Tussen december 2011 en april dit jaar reden er per dag gemiddeld ruim 5000 auto's minder in de spits. Toen de proef nog maar net begonnen was, waren dat ruim 3000 auto's.

Verslaggever Laurens Tijink sprak donderdagochtend op Radio Gelderland met Jaap Modder, voorzitter van de Stadsregio, over het project SLIM Prijzen (audio). Modder zegt dat er met grote winkelketens wordt gesproken of mensen korting kunnen krijgen als ze niet in de spits de weg op gaan.

Deelnemers zien de voordelen

66 procent denkt het reisgedrag nu blijvend aan te passen, ook zonder beloning. 91 procent zou zo weer meedoen aan een project als dit. In de zomer wordt besloten of het project verder gaat.

In augustus start het SLIM Prijzen Zuid. Automobilisten wordt dan gevraagd de spits te mijden als er bij Nijmegen aan de weg wordt gewerkt.