Grinds, flips en slides bij Real-X in Apeldoorn

In de open contest was een prijs van 250 euro te winnen voor de skater met de beste tricks. Ewoud Breukink was de beste van de 21 deelnemers en ging dus met het geld aan de haal. 'Het niveau was hoog. Vandaag was ik het, maar morgen zo het iemand anders kunnen zijn', reageerde Breukink op zijn overwinnig.

Volgens jurylid Pim Heisink was de keuze voor een winnaar nog best pittig omdat veel skateboarders goed voor de dag kwamen. Jolien Westerboek, directeur van het skatepark, was tevreden over het verloop van de wedstrijd en de opkomst. 'Veel mensen over de vloer, hartstikke leuk!'

Bekijk hier de reportage: