Duizenden feestgangers zwaaien hardstylefeest Hard Bass uit; drie aanhoudingen

Na tien edities in Arnhem is het mooi geweest, stelde organisator bsb eind vorig jaar. En dus konden de duizenden bezoekers uit heel Europa dit weekend nog een keer genieten van de harde en snelle beats. De tickets voor het laatste hardstylefeest met het thema 'The Last Formation' waren dan ook snel uitverkocht.

Enkele aanhoudingen

Ondanks de aanwezigheid van meer dan 25.000 bezoekers heeft de politie maar drie aanhoudingen verricht. Een van hen had een kleine hoeveelheid harddrugs bij zich. Een andere man viel vrouwen lastig, weigerde te vertrekken en werd in de boeien geslagen. De derde aanhouding betrof iemand die verdacht wordt van het ontvreemden van een ketting.

Hard Bass behoort tot de grootste feesten in Nederland in het muziekgenre hardstyle. Hardstyle is een ruigere vorm van housemuziek. Het andere feest in Gelredome is Qlimax, dat jaarlijks in november wordt gehouden.

De organisatie wil volgend jaar terugkeren in Arnhem met een nieuw dancefeest.