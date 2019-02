Jarige Jurjus beperkt de schade nog voor De Graafschap

Maar in De Kuip tegen Feyenoord was de doelman de uitblinker bij De Graafschap. "Ik moet zeggen dat ik alles heb gedaan wat ik kon om de schade te beperken. De eerste helft ging prima. We probeerden vanuit de formatie te staan en van daaruit kansen te creëren. De 1-0 zou er niet in zijn gegaan als die niet van richting was veranderd. Vrij ongelukkig, maar die 1-0 doorbreekt toch wel het gevoel. Na rust ging het te snel met de tegengoals, dat was gewoon niet goed."

De jarige Jurjus was blij dat hij zich zo kon tonen nu er met Nigel Bertrams een nieuwe concurrent is binnengehaald. "Ja, natuurlijk, dat is altijd lekker. Ik sta in die goal en het gaat gewoon goed. Dat wil ik doorzetten. We spelen nu weer thuis en dat zijn goede kansen voor ons, maar moeten wel goed kijken wat we hier verkeerd hebben gedaan. De eerste helft nemen we mee, die tweede helft moeten we maar vergeten."