Sven Nieuwpoort wil geen aanvoerder meer zijn bij De Graafschap

Maar tegen Feyenoord droeg Bart Straalman de band. "Nee, ik heb aangegeven dat ik geen aanvoerder meer wil zijn", verklaarde Nieuwpoort. "Daar heb ik zo mijn redenen voor. Daar wil ik verder niet over uitweiden."

Nieuwpoort vond dat De Graafschap het te makkelijk weggaf tegen Feyenoord. "De eerste helft hebben we wel goed gespeeld. We gingen met 1-0 de rust in, maar we waren niet de mindere. Na rust drie goals in een kwartier, dan is het klaar. We kregen er geen druk meer op en dan gaan zij heel veel bewegen en wordt het heel lastig. De komende wedstrijden moeten we de punten pakken, vooral thuis, maar ook in Zwolle. Feyenoord uit, dat zijn natuurlijk bonuspunten."

Door de griepgolf bij De Graafschap stond Nieuwpoort er voor het eerst sinds de winterstop weer in. "Ik hoorde vanmorgen dat ik moest spelen. Dat is niet ideaal natuurlijk, maar ik was blij dat ik weer minuten kon maken. Alleen had ik graag een resultaat gehaald hier."