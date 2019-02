Navarone: The Voice winnen maakt al niet meer uit

De leden van de Nijmeegse band Navarone genieten volop van het bereiken van de halve finale van The Voice of Holland. Terwijl zij door de week toewerken naar de liveshow van het tv-programma, gaan in het weekend de optredens van hun al lang geplande tour gewoon door. 'Het is best heftig', geeft zanger Merijn van Haren toe. Maar de positieve reacties uit het hele land lijken de band de energie te geven om door te gaan.

Verbaasd

Het publiek gaf Navarone vrijdag gemiddeld een 8,99. Opgeteld bij het gemiddelde van de jury behaalde de groep een eindscore van 17,87 punten. Dat was meer dan genoeg om de volgende ronde te halen. Van Haren keek ervan op: 'We zijn verbaasd over de vele stemmen van het publiek.'

We dachten: laten we eens naam maken

Tien jaar is Navarone bezig en nu komt de landelijke doorbraak. 'We hebben nog nooit één nummer airplay op de radio gehad. We deden eigenlijk alles onder de radar en dachten, laten we eens een keer vol op die radar gaan. Een naam krijgen en zorgen dat mensen naar de shows komen', vertelt Merijn over de deelname aan The Voice. 'We wilden zorgen dat mensen naar onze shows zouden komen. Dat is gelukt, de tour is nu helemaal uitverkocht.'

Met Anouk in Ziggo Dome

Niet alleen het publiek is enthousiast, ook de jury van The Voice of Holland is dat. Lil' Kleine deelde een 8 uit, Anouk een 8,5, Ali B. gaf een 9 en Waylon vond het zelfs zo goed dat hij de mannen van Navarone beloonde met een 10. Anouk vroeg de band voor het voorprogramma van haar shows in Ziggo Dome op 30 april en 3 mei.

Winnen maakt al niet meer uit

Het maakt Navarone inmiddels al bijna niet meer uit of ze in The Voice met de winst aan de haal gaan. 'De liveshow is zo leuk om te doen. Daar werk je de hele week naar toe. Er werken 350 mensen aan mee, het is een bizarre productie. En als je dan live gaat, komt dat allemaal samen. En dan die uitnodiging van Anouk voor Ziggo Dome... Als het hier bij blijft is het al helemaal prima joh. We hebben al zo'n circus meegemaakt, alles wat erbij komt is mooi meegenomen.'

