Harde wind zorgt voor kleine akkefietjes

De harde wind die zaterdagmiddag over Gelderland raast, zorgt hier en daar voor problemen. Gelukkig is er van grote overlast geen sprake.

Op de A2 bij Kerkdriel moest Rijkswaterstaat in allerijl een paal bouten aandraaien in een wegportaal. Daarom was vanuit Utrecht één rijstrook even afgesloten.

De brandweer van Heelsum moest uitrukken naar de Molenweg in Renkum om een loszittend dakdeel te verwijderen.

Op meerdere plekken in de provincie moest de brandweer loszittende takken weghalen of omgewaaide bomen verwijderen. In het centrum van Tiel dreigde in de Waterstraat een boom om te vallen. De boom hing tegen de plaatselijke ANWB-winkel