Een trip langs de drollen van het Arnhemse riool

Henk Erkelens was een van de drie winnaars van een gouden drol. Deze had de gemeente verspreid door de stad. Vond je een drol, dan mocht je samen met een introducé een exclusief kijkje nemen in het bijzondere Arnhemse rioolstelsel. Met de actie brengt de gemeente de renovatie van het oude riool nog eens onder de aandacht.

'Zo zie je je stad nooit'

Het stelsel is bijzonder omdat het manshoog en al bijna 150 jaar oud is. Er zijn maar weinig steden die dat hebben. Ondanks dat niet alle zintuigen even prettig worden gestimuleerd, genieten Henk en zijn vader André zichtbaar. 'Zo zie je je stad nooit', zegt Henk. 'Dit is echt heel bijzonder, een kans die je maar één keer in je leven krijgt.' Het duo loopt letterlijk door de uitwerpselen van de stad. Hoewel het meeste dat er door het riool gaat gewoon afvalwater is. Verder valt op hoeveel schoonmaakdoekjes er in het riool terecht komen. Wat uiteraard niet de bedoeling is.

(tekst gaat verder onder de reportage)



Renovatie van binnenuit

Naast de leeftijd van het riool is ook de renovatie ervan bijzonder. Vaak gebeurt dit van bovenaf en ontregelen de werkzaamheden veel in de stad. Met verschillende technische oplossingen voorkomen ze dit in Arnhem en gebeurt het werk van binnenuit.

Geen last

'Het is een unieke ervaring', zegt rioolbeheerder Erik Laurentzen, die enthousiast is over het riool én de werkzaamheden is. 'Je loopt onder flatgebouwen door. Onder de Willemstunnel, onder de oprit van de Nelson Mandelabrug. Dat is geweldig. En ik ben er ook erg trots op dat we een manier hebben bedacht om hier te werken terwijl niemand er last van heeft. Iedereen kan zijn gang gaan boven de grond, maar op tien meter diepte gebeurt een hele hoop. Niemand hoort het, niemand ziet het en niemand merkt het.'

André Erkelens bevestigt aan het einde van de trip dat het een bijzondere ervaring is: 'Ik zou eigenlijk nog wel wat langer willen blijven.'