Gelderse talenten Piroe en Mendonca stromen door bij PSV

De 19-jarige spits Piroe komt uit Wijchen en is topscorer van Jong PSV. Hij mocht zelfs al op de bank zitten bij het eerste. 'Geweldig, leuk om mee te maken. Die beleving in het stadion, want het was ook nog eens een thuiswedstrijd. Veel jeugdspelers krijgen hier nu een kans. We maken bij Jong PSV ook een goede ontwikkeling door. Het gaat bij mij tot nu toe ook echt lekker. Ik richt mij in eerste instantie op de spitspositie. Ik kan ook wel op andere plekken voorin spelen, maar liefst in de spits.'

Andrew Mendonca is een 18-jarige middenvelder uit Lochem. Hij traint bij PSV onder 19. 'Ik heb mijn debuut ook al gemaakt bij Jong PSV. Mooi met een hele andere sfeer dan in de jeugd. Meer toeschouwers, vuurwerk, echt mooi om mee te maken. Ik kan linkshalf en rechtshalf spelen. Ik zie veel kansen hier.'

'Ik zat eerst bij FC Twente. Toen werd ik de parel van Twente genoemd. Ik ga graag nog terug naar Lochem als ik een weekend vrij ben. Maar mijn vrienden uit Lochem komen hier ook vaak kijken en dan blijven ze bij mij slapen.'

Ooit bij NEC

Piroe zat ooit in de jeugd van NEC. 'Ik heb er even gezeten, maar toen ik de kans kreeg om voor een grotere club te spelen, heb ik die wel gepakt. Ik zat in de generatie van Ferdi Kadioglu, Niek Hoogveld en Leandro Fernandes. Ferdi en Leandro zitten ook al bij grote clubs. Het is een jongensdroom als we tegen elkaar zouden spelen in grote internationale wedstrijden. Maar nu droom ik ervan om dit seizoen mijn debuut te maken hier in het eerste. De trainer kent mij, hij weet wat hij aan mij heeft. Dat zou het echt afmaken, maar ik wil ook nog meer doelpunten maken voor Jong PSV.'

Van Nistelrooij als trainer

Mendonca heeft een hele beroemde voetballer als trainer bij PSV onder 19. 'Ja, Ruud van Nistelrooij. Ik leer veel van hem. Zo'n carrière als hij, dat wil iedereen wel graag meemaken. Ik heb al in Oranje onder 15, 16, 17 en 18 meegemaakt. Ik heb ook al het EK onder 17 mee mogen maken, dat smaakt naar meer.'