'Ik ben woest', moer gevonden in HEMA-taart

Een man uit Arnhem heeft deze week een moer gevonden in zijn verjaardagstaart van de HEMA. Hij haalde het uit de mond van zijn 1-jarige zoontje, dat voor het eerst een stuk taart at.

De man, die verder anoniem wil blijven, vierde donderdag zijn 30e verjaardag samen met zijn vriendin en hun zoontje. De vrouw had enkele dagen daarvoor een fototaart van 12,50 euro besteld bij de HEMA met een foto van hun zoontje erop.

De taart werd donderdag opgehaald bij de HEMA-vestiging in winkelcentrum Kronenburg. 'Wij bestellen wel vaker taarten bij die winkel en hebben nog nooit eerder problemen gehad.'

'Ik haalde een moer uit zijn mond'

Toen zijn zoontje vreemd keek na de eerste hap van de taart gingen alle alarmbellen af. 'Ik ging gelijk met mijn vinger in zijn mond en haalde er tot mijn verbazing een metalen moer uit. Het beslag zat nog in de moer, dus hij kwam echt uit de taart.'

Het jongetje heeft geen verwondingen overgehouden aan het incident, maar het had volgens de man heel anders kunnen aflopen. 'Voor hetzelfde geld had hij de moer doorgeslikt en dan waren we verder van huis.'

'Ik was woest'

'We zijn direct gestopt met het eten van de taart, ik was woest.' De man ging dezelfde dag, op zijn verjaardag, terug naar de HEMA met de taart onder zijn arm. De filiaalmanager vond het bizar en stuurde gelijk een mail naar de leiding en de bakkerij. De taart werd ingenomen voor onderzoek en er werden foto's gemaakt. Vervolgens kreeg hij zijn geld terug en kreeg hij een nieuwe taart aangeboden. 'Op een nieuwe taart zat ik absoluut niet te wachten, ik ga daar nooit meer een taart kopen.'

Ook bood de filiaalmanager het zoontje een knuffel aan. De man accepteerde die wel. Maar dat veranderde niet veel aan zijn gemoedstoestand. 'Ik maak me echt zorgen.'

'Ze hadden de productie moeten stoppen'

'Ik word afgescheept met een filiaalmanager, maar vanuit de HEMA zelf hoor ik niks en dat vind ik een kwalijke zaak. Er worden nog steeds taarten verkocht en dus geld verdiend. Nu is het een moer, maar morgen kan het een schroef zijn.'

Het is inmiddels al twee dagen geleden en de man vindt het raar dat hij nog steeds niets heeft gehoord. 'Ze hadden de productie van de taarten moeten stoppen tot duidelijk was geworden wat er is gebeurd. Je koopt mij niet af met een knuffel, ik maak me echt zorgen. Wie weet is het meer mensen overkomen. Is het een ongeluk of opzet?'

HEMA doet onderzoek

Na vragen van Omroep Gelderland heeft de HEMA inmiddels toegezegd vanuit hogerhand contact op te nemen met de man. Het bedrijf doet momenteel onderzoek naar het voorval.

'De standaardprocedure is dat alle taarten sowieso worden gescand door een metaaldetector, om dit soort situaties te voorkomen', zegt woordvoerstrer Nathalie Krüger.

De productie is niet stilgelegd. 'We hebben geen concrete aanwijzingen om de kwaliteit van onze producten in twijfel te trekken. Als daar maar enigszins twijfel over zou zijn, zouden we de productie gelijk stilleggen.'

Wanneer het onderzoek is afgerond, kan Krüger niet zeggen.