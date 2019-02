D66 wil opheldering over Arnhemse pleegzorg: 'Kinderen op steeds grotere achterstand'

D66 in Arnhem is bezorgd over de situatie in de pleegzorg. De partij wil opheldering van burgemeester en wethouders. De helft van de Arnhemse kinderen die in een pleeggezin worden opgevangen, is aangewezen op een plek buiten de stad. Ook worden veel plaatsingen voortijdig afgebroken.

Aanleiding voor de vragen is onder meer een onderzoek van het KRO-NCRV-programma De Monitor. Hierin wordt gesteld dat één op de drie pleegzorgplaatsingen uitloopt op een zogeheten 'breakdown'. Oftewel: een pleegzorgplaatsing wordt voortijdig en ongepland gestopt. Met regelmaat is er sprake van twee of drie doorplaatsingen voordat een kind in een pleeggezin terechtkomt dat het juiste perspectief biedt.

In november zei de Arnhemse jeugdzorginstelling Lindenhout in de Gelderlander dat de helft van de 141 Arnhemse kinderen die in een pleeggezin worden opgevangen, is aangewezen op pleegzorg buiten de stad. Veertien kinderen hadden destijds zelfs nog helemaal geen plek gevonden.

'Ze vallen uit en zijn een negatieve ervaring rijker'

D66-fractievoorzitter Sabine Andeweg zegt in de praktijk te zien dat kinderen vastlopen in een pleeggezin. 'Ze vallen uit en zijn dan weer een negatieve ervaring rijker. In plaats van hun leven op te kunnen bouwen, lopen deze kinderen weer een grotere achterstand op.' Ze vindt het daarom belangrijk om pleeggezinnen te versterken, zodat zij de zorg voor een pleegkind kunnen volhouden.

Andeweg: 'Een kind op de juiste plek, de juiste hulp en zorg bieden moet het uitgangspunt zijn voor de hulp aan uit huis geplaatste kinderen. Pleegouders vervullen een onmisbare rol in de hulp voor uit huis geplaatste kinderen, daar moeten we zuinig op zijn.'

Pleegzorg goedkoper

In 2015 is de Jeugdwet ingevoerd. Vanaf dat moment zijn de gemeenten inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Pleegzorg kost 40 euro per dag. Plaatsing in een gezinshuis - met ouders die 24 uur per dag beschikbaar zijn en pedagogisch opgeleid - kost 148 euro, terwijl dit bij een instelling kan oplopen tot ruim 200 euro.

Nadat ze antwoord heeft gekregen van het college bekijkt Andeweg of ze voor verdere maatregelen gaat pleiten. Zij zal het onderwerp ook meenemen in de behandeling van de Arnhemse zorgtekorten van 12,3 miljoen over 2018.